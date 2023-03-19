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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ВАР, пенальти Осипенко и удаление Бикела: «Ростов» Карпина обогнал «Спартак» в таблице, обыграв «Химки»

19 Марта 2023 • 15:54 Комментировать
Химки
0:1
Ростов
окончен

В воскресенье первыми вышли на поле в рамках чемпионата России «Химки» и «Ростов».

Протокол игры  
Химки0:1Ростов
  18'Осипенко Максим (0:1)
Гудиев ВиталийГолубович ПетарГонсалес КристианАндраде ЛеоИдову Брайн Оладапо 73' (Мирзов Резиуан ( 73') Гбане Мори 78' (Кобесов Давид ( 78') Бикел Жаниу  29'Магомедов БуттаСадыгов Илья 32' (Казанцев Данил ( 32') Руденко Александр Александрович 74' (Гильерме Маркос ( 74') Хубулов Владимир 33' (Главчич Неманья ( 33')
Запасные: Мелентиевич СтефанАнтич НиколаКаргинов ГеоргийЧежия ИраклийМитрюшкин АнтонСкворцов ЛевДулаев Джамбулат
Песьяков СергейЛангович АндрейМелёхин Виктор 73' (Чернов Евгений ( 73') Осипенко МаксимСильянов Александр 73' (Тугарев Роман ( 73') Щетинин КириллГлебов ДанилУткин Даниил  79'Байрамян Хорен 73' (Прохин Данила ( 73') Комличенко Николай 77' (Голенков Егор ( 77') Полоз Дмитрий 82' (Миронов Алексей ( 82')
Запасные: Бочаров ПавелЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилТерентьев ДенисМельников СтепанСелява Александр
19 марта. Стадион "Арена Химки" (Химки).

Возобновление РПЛ после зимней паузы сложилось для этих команд неодинаково. Химчане провели два выездных матча, в которых сыграли вничью с «Факелом» и проиграли на последних минутах «Зениту». Ростовчане же дважды сыграли дома – потерпели поражение от «Локомотива» и победили «Пари НН».

Если «Ростов» в субботу получил положительное для себя известие относительно одного из матчей текущего тура, то «Химки» – наоборот. «Спартак» проиграл «Оренбургу», поэтому донской клуб выходил бы на второе место в случае своей победе в ближнем Подмосковье. А вот «Химки» при любом раскладе оставались бы на пятнадцатой строчке, но выигрыш позволил бы «красно-чёрным» вернуть отставание в одно очко от «Факела», который накануне разгромил «Сочи».  

В течение первой десятиминутки гости дважды грозились чужой обороне с правого полуфланга. Был проход в ту зоне Байрамяна с перспективным прострелом, а также неточный удар в дальний угол от Комличенко. На семнадцатой минуте главный арбитр из Воронежа Москалёв посмотрел видеоповтор. Он назначил пенальти в ворота «Химок», так как Комличенко получил по ногам в чужой штрафной. Осипенко с одиннадцатиметровой точки не промахнулся в левый угол – вратарь прыгнул в другую сторону (0:1).

Хозяева поля выглядели растерянно, а к тридцатой минуте встретились с ещё одной проблемой. Бикел в середине поля надавил прямой ногой на голеностоп Щетинина. Москалёв снова сходил к монитору и поменял жёлтую карточку на красную. То есть был удалён Бикел. «Химки» остались в меньшинстве. Гогниев отреагировал двойной заменой, но это химчанам не помогло. Песьяков при таком раскладе мог позволять себе некоторые вольности, а в конце тайма Полоз и Комличенко не воспользовались моментами упрочить разницу гостей в счёте.

Сразу после перерыва снова имел шанс Комличенко, но не попал в створ пяткой. Дальше уже попал Николай в створ, однако в руки Гудиева. На исходе часа игры Уткин пробивал примерно с линии штрафной, однако предсказуемо для голкипера. Ну а на 63-й минуте наконец прорезалась первая острота у подмосковной команды. Руденко навесил слева, а Тассано головой ударил в правый угол, откуда мяч вытащил Песьяков.

Через двадцать минут повторили хозяева этот момент с некоторыми новшествами. Слева подавал теперь Мирзов, а замыкал дальнюю штангу Маркос Гильерме, но пробил правее створа. «Ростов» в целом смотрелся куда интереснее. Он мог и должен был, как говорится, закрывать этот матч, но минимальный счёт продержался до самого конца, хотя тот же Уткин – и не он один – обязан был делать счёт 0:2. По итогу, взяв дежурные три очка, команда Карпина обогнала «Спартак» в таблице и вышла на второе место, а «Химки» теперь привыкают отставать от четырнадцатого места на четыре балла.

Кирилл Иванцов

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