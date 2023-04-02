«Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ

«Краснодар» повторил свою самую крупную победу в Российской премьер-лиге.

Сегодня, 2 апреля, в матче 21-го тура «быки» в гостях разгромили подмосковные «Химки» со счётом 6:0.

С таким же результатом «Краснодар» выиграл у «Урала» в 2016 году, для команды Спартака Гогниева это поражение также стало самым крупным в чемпионате России.

«Краснодар» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, а «Химки» же находятся в зоне вылета (15-я позиция).

В следующем туре подопечные Владимира Ивича на своём поле сыграют против футбольного клуба «Пари НН», который также в последнее время не воодушевляет своими результатами.