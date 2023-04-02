Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгромном поражении «Химок» от «Краснодара», 0:6.

- Удивил разгром «Химок» «Краснодаром»?

- Нет. «Оренбург» проиграл 0:8, «Сочи» проигрывал 0:4. А почему меня должно удивить крупное поражение «Химок», где было принято много управленческих решений в течение короткого времени? Причем неверных. Они раз за разом принимают такие решения, которые привели к данному результату.

- То есть, вы все списываете на это?

- Конечно. Все дело в управленческих решениях.

- «Химки» уже не спасутся?

- Будет сложно. Всякое, конечно, возможно, но маловероятно.

- Спартак Гогниев заявил, что сам не подаст в отставку и не бросит команду. Это правильное решение? Или смена тренера пошла бы «Химкам» на пользу?

- Смена тренеров идет на пользу в таких случаях, когда тренер теряет контроль над командой и не управляет процессом. Если такого нет, то наставник вполне может остаться. Вот «Оренбург» 0:8 проиграл, а потом у всех начал выигрывать.

- Вы считаете, Гогниев управляет сейчас командой? Мы же слышим о скандалах между тренером и игроками.

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- Мы этого не знаем. Это знают только те, кто находится там. А со стороны многое может казаться. Хотя на самом деле все может быть по-другому.

- А как вам «Краснодар» Ивича?

- В целом нормально. В каких-то матчах «быкам» не удавалось сохранять счет, как с «Локомотивом», например, когда они вели 2:0, но в итоге уступили 2:3. В той встрече это был фрагмент, который характеризует команду, неплохо играющую в футбол, но при этом когда надо проявить характер и максимальные усилия, этого не получается сделать.

- В «Краснодаре» все меньше своих воспитанников. Ставка делается на иностранцев. Как вам такой подход?

- Подход зависит от того, в каком состоянии находятся игроки и каковы требования к ним. Если требования снижаются, тогда ты говоришь, что будешь играть только своими воспитанниками. А когда требования повышаются, и у тебя нет футболистов соответствующего уровня, тогда ты приглашаешь более квалифицированных игроков. Все решает результат. Понятно, что все бы хотели, чтобы играли свои ребята, и мне бы тоже хотелось, чтобы «быки» играли большинством своих воспитанников, и у них получалось. И вообще чтобы российский футбол выходил на другой уровень. Но когда не получается, надо потерпеть.

- Какие перспективы у «Краснодара» в этом сезоне? За тройку нереально побороться?

- На таком коротком отрезке это очень сложно сделать. 9 игр для 9 очков это мало. Надо, чтобы другие теряли очки, а «Краснодар» набирал.

Елена Григорьевская