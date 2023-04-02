Удаление, привоз и 0:6 дома – как «Химки» сгорели в матче с «Краснодаром»

Подмосковные «Химки» и «Краснодар» схлестнулись в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 2 апреля на стадионе «Арена Химки».

Матч «Химок» и «Краснодара» открылся ярким солнышком и звоном перекладины. Уже на пятой минуте матча Аяз Гулиев совершил самое опасное действие хозяев – ударом с 25 метров сотряс каркас ворот. Тогда казалось, что возможна интрига в этом матче, но к середине первого тайма «Краснодар» разогнался. Особенно хорошо чувствовал себя Джон Кордоба.

Для начала форвард «Краснодара» разобрался с Лысцовым один в один и успел протолкнуть мяч на Батчи. Жоау выбрался на свидание с Гудиевым и хладнокровно реализовал момент – 0:1. Прошло четыре минуты и Кордоба закончил мучения Лысцова – вновь ушёл от защитника на скорости, и Виталий срубил форварда грубым подкатом. Дело было в метре до штрафной площади, но рефери решил поступить сурово и удалил защитника.

В формате 10 на 11 борьбы не получилось вовсе. «Краснодар» не реализовал опаснейший стандарт, но сэкономил силы и со стартом второй половины встречи начал уничтожать соперника. Опять же феерил Кордоба. Побежал Джон прессинговать Гудиева, подловил голкипера на неудачной обработке, затем оттеснил от мяча, развернулся и точно пробил по пустому створу – 0:2.

Через десять минут Батчи вернул должок Кордобе. Разыграл Жоау угловой со Сперцяном и мягким кроссом отыскал Джона на дальнем углу. Кордоба даже не прыгал, головой пробив аккуратно под штангу. Дубль героя матча и 0:3.

«Краснодар» решил не останавливаться. Свежий Кади Боржес тоже захотел увидеть свою фамилию на табло и совершил шикарное соло. С правого фланга пошёл в центре, попутно обыграв двух защитников, подобрался к штрафной площади и плотным ударом отправил мяч точно в «девятку» - 0:4. Случился и пятый гол: Ионова пытались оставить в офсайде, но он из правильного положения откликнулся на пас Волкова, вышел на рандеву с Гудиевым и забил – 0:5.

Но и это не конец. У «Краснодара» отличился третий игрок, вышедший на замену. После Кади и Ионова, таковым стал Кривцов. Никита по правому краю ворвался в штрафную площадь и точно пробил после передачи всё того же Волкова – 0:6. Форменное избиение наблюдали немногочисленные зрители на «Арене Химки». Хозяева вообще не доставили проблем гостям из Краснодара.