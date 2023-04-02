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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Удаление, привоз и 0:6 дома – как «Химки» сгорели в матче с «Краснодаром»

02 Апреля 2023 • 15:53 Комментировать
Химки
0:6
Краснодар
окончен

Подмосковные «Химки» и «Краснодар» схлестнулись в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 2 апреля на стадионе «Арена Химки».

Протокол игры  
Химки0:6Краснодар
  23'Батчи Жоау (0:1)
  47'Кордоба Джон (0:2)
  56'Кордоба Джон (0:3)
  63'Кади (0:4)
  78'Ионов Алексей (0:5)
  86'Кривцов Никита (0:6)
Гудиев ВиталийГолубович ПетарГонсалес Кристиан  42'Лысцов Виталий  27'Андраде ЛеоГулиев АязКобесов Давид 60' (Идову Брайн Оладапо ( 60') Главчич Неманья 38' (Казанцев Данил ( 38') Магомедов Бутта 73' (Садыгов Илья ( 73') Хубулов Владимир 73' (Руденко Александр Александрович ( 73') Гильерме Маркос 60' (Каргинов Георгий ( 60'  81')
Запасные: Мелентиевич СтефанАнтич НиколаМирзов РезиуанДолгов АлександрЧежия ИраклийМитрюшкин АнтонСкворцов Лев
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичАлонсо ХуниорКайо ПанталеаоПетров СергейЧерников Александр 68' (Ахметов Ильзат ( 68') Баньяц МихайлоСперцян Эдуард 58' (Кривцов Никита ( 58') Кобнан Мозес 46' (Кади ( 46') Кордоба Джон 73' (Ионов Алексей ( 73') Батчи Жоау 68' (Олусегун Олакунле ( 68')
Запасные: Кокарев НикитаЛенини ПинаСорокин Егор
02 апреля. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

Матч «Химок» и «Краснодара» открылся ярким солнышком и звоном перекладины. Уже на пятой минуте матча Аяз Гулиев совершил самое опасное действие хозяев – ударом с 25 метров сотряс каркас ворот. Тогда казалось, что возможна интрига в этом матче, но к середине первого тайма «Краснодар» разогнался. Особенно хорошо чувствовал себя Джон Кордоба.

Для начала форвард «Краснодара» разобрался с Лысцовым один в один и успел протолкнуть мяч на Батчи. Жоау выбрался на свидание с Гудиевым и хладнокровно реализовал момент – 0:1. Прошло четыре минуты и Кордоба закончил мучения Лысцова – вновь ушёл от защитника на скорости, и Виталий срубил форварда грубым подкатом. Дело было в метре до штрафной площади, но рефери решил поступить сурово и удалил защитника.

В формате 10 на 11 борьбы не получилось вовсе. «Краснодар» не реализовал опаснейший стандарт, но сэкономил силы и со стартом второй половины встречи начал уничтожать соперника. Опять же феерил Кордоба. Побежал Джон прессинговать Гудиева, подловил голкипера на неудачной обработке, затем оттеснил от мяча, развернулся и точно пробил по пустому створу – 0:2.

Через десять минут Батчи вернул должок Кордобе. Разыграл Жоау угловой со Сперцяном и мягким кроссом отыскал Джона на дальнем углу. Кордоба даже не прыгал, головой пробив аккуратно под штангу. Дубль героя матча и 0:3.

«Краснодар» решил не останавливаться. Свежий Кади Боржес тоже захотел увидеть свою фамилию на табло и совершил шикарное соло. С правого фланга пошёл в центре, попутно обыграв двух защитников, подобрался к штрафной площади и плотным ударом отправил мяч точно в «девятку» - 0:4. Случился и пятый гол: Ионова пытались оставить в офсайде, но он из правильного положения откликнулся на пас Волкова, вышел на рандеву с Гудиевым и забил – 0:5.

Но и это не конец. У «Краснодара» отличился третий игрок, вышедший на замену. После Кади и Ионова, таковым стал Кривцов. Никита по правому краю ворвался в штрафную площадь и точно пробил после передачи всё того же Волкова – 0:6. Форменное избиение наблюдали немногочисленные зрители на «Арене Химки». Хозяева вообще не доставили проблем гостям из Краснодара.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар
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