Источник: Тихий покинул «Химки»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий расторг трудовое соглашение с подмосковным клубом.

Как стало известно «Чемпионату», 30-летний футболист принял решение о прекращении сотрудничества с «Химками». Причиной разрыва договора стал тот фактор, что команда уехала на сборы в Турцию, а игрока оставили в Москве тренироваться индивидуально с Ринатом Билялетдиновым.

Источник отмечает, что Тихий получит выплату до конца контракта, который был рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, ранее в СМИ была опубликовано аудиозапись, на которой наставник «Химок» Спартак Гогниев оскорбляет Тихого и Аяза Гулиева.

В текущем сезоне защитник принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.