Терюшков: «Приветствую решение уволить Гогниева»

После двадцать первого тура российского чемпионата в РПЛ произошла очередная отставка тренера - «Химки» после поражения со счетом 0:6 от «Краснодара» расстались со Спартаком Гогниевым, красивое футбольное имя не принесло специалисту удачи. Событие прокомментировал бывший представитель наблюдательного совета подмосковного клуба - Роман Терюшков.

- Приветствую решение руководства «Химок» о смене главного тренера. Кредит доверия одной стороны к другой подошел к концу. Это было ожидаемо с конца прошлого года, - цитирует слова Терюшкова «РБ Спорт».

В следующем туре «Химкам» предстоит сыграть с московским ЦСКА.