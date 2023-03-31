Канчельскис — о «Химках»: «Пускай закачивают существовать и больше никогда не начинают»

Бывший футболист российской сборной Андрей Канчельскис высказался о возможном расформировании подмосковных «Химок».

«Пускай закачивают существовать и больше никогда не начинают, если такое отношение. Зачем команду гробить? Отдайте её кому-нибудь. Не издевайтесь над футболом. Что это за отношение?», — сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью «Чемпионату». Также Канчельскис выразил сомнение в развитии отечественного футбола из-за частого закрытия клубов.

Напомним, что сегодня, 31 марта, появилась информация о возможном расформировании «Химок», однако руководство клуба опровергло слухи. В турнирной таблице Премьер-лиги подопечные Спартака Гогниева находятся на 15-й строчке после 20 туров, набрав лишь 13 очков.