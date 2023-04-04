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Балахнин: «Химки» задержались с увольнением Гогниева»

04 Апреля 2023 • 03:53 Комментировать
Химки
0:6
Краснодар
окончен

Российский специалист Сергей Балахнин, в прошлом руководивший «Ростовом», прокомментировал последние новости из стана подмосковных «Химок», где произошла отставка тренера - Спартак Гогниев сложил с себя полномочия после катастрофического поражения от «Краснодара» со счетом 0:6. По его словам, сделать это следовало раньше.

- Было ожидаемо, что Гогниев уйдёт из «Химок». Клуб ещё дал много времени Спартаку. Не может быть бесконечным доверие к тренеру. Может, даже поздно клуб уволил Гогниева, задержались с увольнением тренера, - цитирует слова специалиста «РБ Спорт».

В следующем туре «Химки» сыграет с ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Балахнин Спартак Гогниев
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