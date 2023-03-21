Гбане: «В будущем, может, получу паспорт»

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане не исключил того, что в будущем он может получить российское гражданство.

«Сейчас не лучшее время об этом думать. Но я рад находиться в России, мне нравится здесь, поэтому в будущем, может, получу паспорт», — приводит слова Гбане «РБ Спорт».

Напомним, 22-летний ивуариец перешёл в российский клуб летом прошлого года из «Биело-Брдо» на правах аренды. По окончании нынешнего сезона он должен будет вернуться в Хорватию.

В текущем розыгрыше РПЛ Гбане провёл за «Химки» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 800 тысяч евро.