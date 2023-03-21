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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гбане: «В будущем, может, получу паспорт»

21 Марта 2023 • 12:15 Комментировать
Химки
...
Краснодар
02.04 14:00

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане не исключил того, что в будущем он может получить российское гражданство.

«Сейчас не лучшее время об этом думать. Но я рад находиться в России, мне нравится здесь, поэтому в будущем, может, получу паспорт», — приводит слова Гбане «РБ Спорт».

Напомним, 22-летний ивуариец перешёл в российский клуб летом прошлого года из «Биело-Брдо» на правах аренды. По окончании нынешнего сезона он должен будет вернуться в Хорватию.

В текущем розыгрыше РПЛ Гбане провёл за «Химки» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Мори Гбане
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