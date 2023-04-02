Байрамян: «Сперцяну нужно летом уезжать в более сильный чемпионат»

Игрок «Ростова» Хорен Байрамян советует своему партнёру по сборной Армении, молодому полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну уезжать в более сильный европейский чемпионат.

«Он весной и голевые передачи делает, и стабильно играет в основе, все у него в порядке. Осталось десять туров, дай Бог, чтобы так же качественно и без травм их отыграл. А дальше... Мой совет: если есть интерес из более сильного чемпионата – надо уезжать», - рассказал Байрамян «Спорт-Экспрессу», добавив, что Сперцян поступил правильно, решив доиграть текущий сезон в составе «быков».

Напомним, ранее стало известно, при каком условии к Сперцяну обратится один из претендентов на молодого армянского футболиста – итальянский «Милан».