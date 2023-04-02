Александр Мостовой - о «Химках»: Это настоящий цирк

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении подмосковных «Химок» в матче 21-го тура РПЛ от «Краснодара» со счётом 0:6.

Экс-игрок сборной России назвал «Химки» «настоящим безобразием и цирком» и отметил, что уже все смеются над ними, а они продолжают делать непонятно что.

«Вратарь чудит, защиты нет... Просто хаос», — добавил Мостовой в разговоре с «РБ Спорт».

На данный момент подопечные Спартака Гогниева находятся в зоне вылета, располагаясь на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют против ЦСКА. Игра состоится 9 апреля.