Главчич: «Я хочу получить российский паспорт»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич заявил о своём желании получить российский паспорт.

Напомним, 26-летний серб пополнил состав подмосковной команды в январе прошлого года, перейдя из клуба «Славен Белупо». По словам футболиста, он уже успел выучить русский язык.

«Для сербов РПЛ — хорошая лига. Русские и сербы — братья на века, безусловно! Я хочу получить российский паспорт», — приводит слова Главчича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Химки» 13 матчей и отдал одну результативную передачу. За основную сборную Сербии Главчич не выступал.

После 20 туров РПЛ «Химки» расположились на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.