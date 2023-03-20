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Главчич: «Я хочу получить российский паспорт»

20 Марта 2023 • 10:09 Комментировать
Химки
...
Краснодар
02.04 14:00

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич заявил о своём желании получить российский паспорт.

Напомним, 26-летний серб пополнил состав подмосковной команды в январе прошлого года, перейдя из клуба «Славен Белупо». По словам футболиста, он уже успел выучить русский язык.

«Для сербов РПЛ — хорошая лига. Русские и сербы — братья на века, безусловно! Я хочу получить российский паспорт», — приводит слова Главчича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Химки» 13 матчей и отдал одну результативную передачу. За основную сборную Сербии Главчич не выступал.

После 20 туров РПЛ «Химки» расположились на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Неманья Главчич
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