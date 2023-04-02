Химки - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 21-м туре Премьер-лиги пересекутся «Химки» и «Краснодар». Подмосковная команда в недавних матчах могла зацепиться за очки с «Зенитом» и «Ростовом», но все же остается в зоне вылета и не особо блещет на поле. «Быки» играют неровно, после побед над «Динамо» и «Ахматом» была упущена победа в споре с «Локомотивом» (2:0 -> 2:3). Тем не менее, краснодарцы выглядят интересно и сегодня считаются фаворитом.

Телепоказ игры начнется в 14:00 на «Матч ТВ» и Arena Sport 6 Serbia. Текстовый репортаж на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Краснодара» - букмекера WinLine.