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Химки - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн

02 Апреля 2023 • 02:07 Комментировать
Химки
...
Краснодар
Через 9 ч. 24 мин.

В 21-м туре Премьер-лиги пересекутся «Химки» и «Краснодар». Подмосковная команда в недавних матчах могла зацепиться за очки с «Зенитом» и «Ростовом», но все же остается в зоне вылета и не особо блещет на поле. «Быки» играют неровно, после побед над «Динамо» и «Ахматом» была упущена победа в споре с «Локомотивом» (2:0 -> 2:3). Тем не менее, краснодарцы выглядят интересно и сегодня считаются фаворитом.

Телепоказ игры начнется в 14:00 на «Матч ТВ» и Arena Sport 6 Serbia. Текстовый репортаж на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Краснодара» - букмекера WinLine.

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Химки Краснодар
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ХИМКИ КРАСНОДАР
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