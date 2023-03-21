Слуцкий назвал причину большого количества иностранцев в составе «Краснодара»

Экс-главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался на тему того, почему в стартовом составе «Краснодара» так мало российских футболистов.

Напомним, в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3) с первых минут в составе «быков» на поле вышли лишь два россиянина (защитник Сергей Волков и вратарь Станислав Агкацев).

По мнению специалиста, руководство «Краснодара» намерено не только добиваться результатов, но и также хочет, чтобы команда демонстрировала футбол высокого уровня. По этой причине сейчас «быки» более серьёзно подходят к формированию состава.

«Четвёртое место, которое они заняли в прошлом сезоне российским костяком, как понимаю, не устроило руководство клуба стилистически. Все сказали «нет», нам нужно добиваться результата через качественно построенную игру, через философию», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.