Генеральный директор «Химок» прокомментировал слухи об исчезновении клуба

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о возможном расформировании подмосковного клуба.

«Это очередная абсолютная фантазия. Мы неоднократно говорили, что у нас плановый бюджет клуба сформирован на пять лет, и в рамках экономического плана двигаемся, планируем свою деятельность», — заявил функционер, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его словам, все партнёры и инвесторы сосредоточены на дальнейшей поддержке «Химок». Оленев отметил, что подобные новости об исчезновении являются бредом.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Химки» находятся на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата с 13 очками после 20 туров.