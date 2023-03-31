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Генеральный директор «Химок» прокомментировал слухи об исчезновении клуба

31 Марта 2023 • 19:14 Комментировать
Химки
...
Краснодар
02.04 14:00

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о возможном расформировании подмосковного клуба.

«Это очередная абсолютная фантазия. Мы неоднократно говорили, что у нас плановый бюджет клуба сформирован на пять лет, и в рамках экономического плана двигаемся, планируем свою деятельность», — заявил функционер, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его словам, все партнёры и инвесторы сосредоточены на дальнейшей поддержке «Химок». Оленев отметил, что подобные новости об исчезновении являются бредом.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Химки» находятся на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата с 13 очками после 20 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Оленев
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