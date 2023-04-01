Якимов: «У Сперцяна большой потенциал»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов, ранее выступавший за «Краснодар», поделился мнением о полузащитнике «быков» Эдуарде Сперцяне.

По мнению Якимова, Сперцян обладает большим потенциалом, который ему необходимо реализовать. Также игрок «Факела» отметил профессионализм 22-летнего футболиста.

«Он технически очень хорошо оснащён, работает над собой. Он следит за питанием, режимом», — цитирует Якимова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Сперцян может продолжить карьеру в Европе. По информации различных источников, интерес к армянскому футболисту проявляют нидерландский ПСВ, а также ряд клубов из Испании и Италии.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 27 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.