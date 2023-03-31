«Химки» не исчезнут

Туфан Садыгов, являющийся инвестором «Химок», прокомментировал информацию о том, что клуб может прекратить существование. Сообщалось, что такой вариант возможен в случае вылета «Химок» из Премьер-лиги.

«Не важно, где будут играть «Химки» - в РПЛ или ФНЛ. Закрытия клуба не будет. Решение принято в декабре прошлого года, пятилетняя стратегия развития клуба и бюджет утверждены на 5 лет - доходные и расходные части. Никаких долгов нет, никаких ближайших решений о существовании клуба нет, в повестке нет таких тем», - сказал Садыгов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

После двадцати сыгранных туров чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В активе подмосковной команды всего лишь 13 зачётных баллов.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Химки» проведут в воскресенье, 2 апреля. Команда будет принимать «Краснодар».