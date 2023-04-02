Гогниев готов уйти с поста главного тренера «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о своей возможной отставке.

Специалист отметил, что, если руководство примет такое решение, то он готов уйти, но, если ты взялся за работу, то нужно довести её до конца.

«За 8 месяцев моей работы результата практически ноль. А футбол — это результат», - приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 2 апреля, «Химки» на своём поле с разгромным счётом 0:6 уступили «Краснодару».

Подмосковный клуб в настоящий момент располагается в зоне вылета, находясь на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.