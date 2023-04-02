Юран высказался о последних результатах «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о последних результатах подмосковной команды.

Специалист отметил, что в клубе его уже нет больше семи месяцев, и он не может представить, что могло случиться, чтобы были такие результаты, которые говорят о том, что происходит что-то невероятное.

«Очевидно, что сейчас никто не справляется со своими задачами. Ни футболисты, ни тренер, ни руководство не показывают результат», - заявил Юран в разговоре со Sport24.

Сегодня, 2 апреля, «Химки» не своём поле уступили «Краснодару» с неприличным счётом 0:6 и продолжают находиться в зоне вылета.