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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Химок» пообещал, что его клуб не вылетит в Первую лигу

22 Марта 2023 • 18:03 Комментировать
Химки
...
Краснодар
02.04 14:00

Полузащитник подмосковных «Химок» Роман Мори Гбане обещает, что его клуб сохранит прописку в РПЛ на будущий сезон, несмотря на последние неудачи. Напомним, что в минувшие выходные химчане уступили дома «Ростову» Валерия Карпина – 0:1.

«Мы работаем, стараемся показывать лучшую игру. В матче с «Ростовом» получили удаление, но там просто нам не повезло. Уверен, «Химки» останутся в РПЛ, мы не вылетим. Обещаю всем», - смело заявил игрок «РБ Спорт».

Правда, судя по турнирной таблице пока «Химки» не особо впечатляют. Клуб из Подмосковья плетётся на 15-м месте в Премьер-лиге, набрав лишь 13 очков за прошедшие 20 туров чемпионата. Ниже – только кризисный «Торпедо» с его семью баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Мори Гбане
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