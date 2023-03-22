Полузащитник «Химок» пообещал, что его клуб не вылетит в Первую лигу

Полузащитник подмосковных «Химок» Роман Мори Гбане обещает, что его клуб сохранит прописку в РПЛ на будущий сезон, несмотря на последние неудачи. Напомним, что в минувшие выходные химчане уступили дома «Ростову» Валерия Карпина – 0:1.

«Мы работаем, стараемся показывать лучшую игру. В матче с «Ростовом» получили удаление, но там просто нам не повезло. Уверен, «Химки» останутся в РПЛ, мы не вылетим. Обещаю всем», - смело заявил игрок «РБ Спорт».

Правда, судя по турнирной таблице пока «Химки» не особо впечатляют. Клуб из Подмосковья плетётся на 15-м месте в Премьер-лиге, набрав лишь 13 очков за прошедшие 20 туров чемпионата. Ниже – только кризисный «Торпедо» с его семью баллами.