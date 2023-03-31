Плетущиеся в арьергарде турнирной таблицы российского чемпионата «Химки» снова приступили к своему традиционному для этого времени года занятию - поискам спонсора на следующий сезон.

Клуб уже давно не может заручиться долгосрочным спонсорским соглашением и вынужден перебиваться буквально «на паперти», довольствуясь случайными контрактами - год назад в роли спасителя, к примеру, выступила компания «Мособлгаз».

Однако в этом году попытки маркетинговой службы «Химок» привлечь к сотрудничеству хоть кого-то пока что бесплодны, сообщают внутренние источники «Евро-Футбол».

Между тем игроки «Химок» готовятся к очередному матчу - в рамках 21-го тура РПЛ клубу предстоит принять дома «Краснодар».