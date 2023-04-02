Кордоба высказался о разгромной победе над «Химками»

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба высказался о разгромной победе со счётом 6:0 над подмосковными «Химками» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором он отметился двумя забитыми мячами.

Форвард отметил, что команда возвращается домой в хорошем настроении, ведь очень нужна была победа.

«Это то, над чем мы работали в последние 15 дней. С боевым настроем и в хорошей форме мы подойдем к матчу с «Ростовом», - приводит слова Кордобы пресс-служба клуба.

6 апреля «Краснодар» примет «Ростов» в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени.