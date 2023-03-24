Добровинский: «Даже если Гогниев извинится, футболисты будут выглядеть странно»

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал конфликт игроков подмосковных «Химок» с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

По словам специалиста, данную историю можно разделить на три части: контракты футболистов, прилюдное оскорбление и этика. Это означает, что футболисты должны действовать только согласно подписанному контракту, за прилюдное оскорбление они могут подать в суд, а словами тренера должен заняться Комитет по этике РФС.

«Не вижу ничего хорошего. Даже если он [Гогниев] извинится, футболисты будут выглядеть странно. История очень некрасивая, с продолжением», - приводит слова Добровинского «РБ Спорт».