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Добровинский: «Даже если Гогниев извинится, футболисты будут выглядеть странно»

24 Марта 2023 • 21:28 Комментировать
Химки
...
Краснодар
02.04 14:00

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал конфликт игроков подмосковных «Химок» с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

По словам специалиста, данную историю можно разделить на три части: контракты футболистов, прилюдное оскорбление и этика. Это означает, что футболисты должны действовать только согласно подписанному контракту, за прилюдное оскорбление они могут подать в суд, а словами тренера должен заняться Комитет по этике РФС.

«Не вижу ничего хорошего. Даже если он [Гогниев] извинится, футболисты будут выглядеть странно. История очень некрасивая, с продолжением», - приводит слова Добровинского «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Дмитрий Тихий Аяз Гулиев Александр Добровинский
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