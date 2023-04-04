Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Было очевидно, что Гогниева уволят»

04 Апреля 2023 • 08:24 Комментировать
Химки
0:6
Краснодар
окончен

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал очередную отставку в российской Премьер-лиге - с тренером решило расстаться руководство «Химок», уволившее Спартака Гогниева после поражения со счетом 0:6. Колосков считает это решение назревавшим.

- После недавнего поражения «Химок» было очевидно, что Гогниева уволят. Он и так висел на волоске, результаты говорили сами за себя. Так что решение вполне логичное, - цитирует слова Колоскова «РБ Спорт».

В следующем туре российского чемпионата «Химкам» предстоит сыграть против московского ЦСКА. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Вячеслав Колосков Спартак Гогниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
08:24 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Было очевидно, что Гогниева уволят»
08:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федотов оценил вклад Скалони в победу сборной Аргентины на ЧМ-2022
07:58 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «В «Химках» постоянно какая-то вакханалия»
06:15 · Россия. Премьер-лига
Денис Зубко: «Дзюба обязательно будет стараться передать «привет» «Зениту»
05:41 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Я не вижу для себя разницы при работе в других клубах и в ЦСКА»
04:17 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Приветствую решение уволить Гогниева»
03:53 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Химки» задержались с увольнением Гогниева»
03:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Николича ответил на вопрос, собирается ли его подопечный становиться наставником «Динамо»
03 Апреля
23:57 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» готов продлить контракт Полоза эксклюзив
23:55 · Россия. Премьер-лига
Глушаков - единственный действующий футболист в топ-10 лучших подмосковных бомбардиров
23:30 · Россия. Премьер-лига
Арустамян намекнул на то, что «Динамо» может пригласить Черчесова
23:14 · Россия. Премьер-лига
Тихий: «Всё дело в Карпине»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев - о Дзюбе: «Один человек не может спасти всю команду»
22:55 · Россия. Премьер-лига
У Канчельскиса есть предложения от клубов
22:44 · Россия. Премьер-лига
«Всё получится» - Каряка напутствовал Юрана
Все новости
Рекомендуем