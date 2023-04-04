Колосков: «Было очевидно, что Гогниева уволят»

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал очередную отставку в российской Премьер-лиге - с тренером решило расстаться руководство «Химок», уволившее Спартака Гогниева после поражения со счетом 0:6. Колосков считает это решение назревавшим.

- После недавнего поражения «Химок» было очевидно, что Гогниева уволят. Он и так висел на волоске, результаты говорили сами за себя. Так что решение вполне логичное, - цитирует слова Колоскова «РБ Спорт».

В следующем туре российского чемпионата «Химкам» предстоит сыграть против московского ЦСКА.