Гогниев: «Не могу взять и уйти после 0:6»

В воскресенье «Химки» провели очередной провальный матч, уступив дома «Краснодару» со счётом 0:6. Рулевой подмосковной команды Спартак Гогниев не собирается подавать в отставку после ужасного результата.

«Будет неправильно уходить, я подведу ребят. Не могу взять и уйти после 0:6. Мы пройдём все испытания вместе», - сказал Гогниев журналистам.

В то же время Гогниев отметил, что готов покинуть «Химки», если решение о его увольнении примут руководители клуба.

На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Следующий матч команда проведёт 9 апреля – против ЦСКА.