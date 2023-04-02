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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогниев: «Не могу взять и уйти после 0:6»

02 Апреля 2023 • 17:18 Комментировать
Химки
0:6
Краснодар
окончен

В воскресенье «Химки» провели очередной провальный матч, уступив дома «Краснодару» со счётом 0:6. Рулевой подмосковной команды Спартак Гогниев не собирается подавать в отставку после ужасного результата.

«Будет неправильно уходить, я подведу ребят. Не могу взять и уйти после 0:6. Мы пройдём все испытания вместе», - сказал Гогниев журналистам.

В то же время Гогниев отметил, что готов покинуть «Химки», если решение о его увольнении примут руководители клуба.

На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Следующий матч команда проведёт 9 апреля – против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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