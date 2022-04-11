Червиченко высказался по поводу удаления Кангва в матче со «Спартаком»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился с журналистами своим мнением по поводу удаления полузащитника «Арсенала» Кингса Кангва.

Червиченко сказал «Р-Спорт», что арбитр Владислав Безбородов поступил весьма деспотично по отношению к африканскому игроку «Арсенала». Функционер отметил, что, возможно, судья просто поспорил, что обязательно должен показать в матче красную карточку, а удалив Кингса арбитр не спалил ставку.

Напомним, что Кингс Кангва был удалён в концовке матча со «Спартаком». После этого полузащитник «оружейников» в интервью оскорбил арбитра и назвал его «дерьмом».