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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Свинов: «Спартак» не вылетит в ФНЛ

11 Апреля 2022 • 08:35 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Арсенал Тула
окончен

Голкипер московского «Спартака» Илья Свинов в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что столичный клуб не вылетит в подэлитный дивизион в этом сезоне.

Свинов сказал «Матч ТВ», что всё будет видно в конце сезона, но, по его личному мнению, спартаковцы вряд ли вылетят в ФНЛ. Голкипер отметил, что московский клуб должен всегда бороться только за самые высокие позиции. Илья добавил, что «Спартаку» удастся избежать даже стыковых матчей.

Напомним, что на данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают девятую позицию в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Фнл Илья Свинов
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