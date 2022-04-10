Игрок «Арсенала» назвал судью матча со «Спартаком» «д****м»

Кингс Кангва, хавбек тульского «Арсенала», очень эмоционально прокомментировал судейство в матче двадцать четвертого тура, который туляки проиграли со счетом 0:3. по мнению Кангва, арбитр отсудил игру, мягко говоря, очень плохо. Сам Кангва пострадал от решений арбитра непосредственно - он был удален с поля за вторую желтую карточку. Это случилось на 86-й минуте игры.

- Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую желтую. За что? Рефери — дерьмо. Разве ты не видел это? - задал риторический вопрос Кангва в послематчевой беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».