Глушаков о Зареме: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку»

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал своё мнение о Зареме Салиховой, которая является женой владельца «красно-белых» Артёма Федуна.

«Есть такая поговорка: кто платит деньги, тот заказывает музыку. Пусть болельщики спрашивают за результат», – заявил бывший футболист «красно-белых» в интервью изданию «Чемпионат»

Напомним, что Глушаков вместе с московским «Спартаком» завоевал золотые медали чемпионата России в 2017-м году. Перед тем, как оказаться в стане «красно-белых», полузащитник защищал цвета «Локомотива».