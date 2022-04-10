Ваноли рассказал о характере травм у Промеса и Бакаева

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о состоянии здоровья у полузащитников «красно-белых» Квинси Промеса и Зелимхана Бакаева.

На послематчевой пресс-конференции Ваноли заявил, что у Промеса характерная травмы с голеностопом. В этом нет новости, он его давно беспокоил. А, что касается Бакаева, то он простудился после матча с «Локомотивом» и в придачу накануне почувствовал боль в колене.

Московский «Спартак» смог оторваться от зоны вылета на шесть очков. Теперь у команды Ваноли 30 очков после 24 матчей и «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем 25-м туре «красно-белые» сыграют на свое поле «Открытие Арене» против казанского «Рубина». Встреча состоится 16 апреля, начало – в 19:00 мск.