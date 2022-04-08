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Губерниев рассказал, какое место займёт «Спартак» в чемпионатах Луны и Марса

08 Апреля 2022 • 16:19 Комментировать
Спартак Москва
...
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10.04 16:30

Известный российский биатлонный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры, который заявил, что «Спартак» занял бы в чемпионате Италии 12 или 13 место в турнирной таблице.

«Если бы проводился чемпионат Луны, то «Спартак» точно занимал первое место, а в чемпионате Марса боролся бы максимум за тройку», – заявил Губерниев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

При этом Губерниев уверен, что «Спартак» едва ли бы играл в Серии А, высшим достижением «красно-белых» была бы борьба в Серии B за выход в элиту Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
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