Губерниев рассказал, какое место займёт «Спартак» в чемпионатах Луны и Марса

Известный российский биатлонный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры, который заявил, что «Спартак» занял бы в чемпионате Италии 12 или 13 место в турнирной таблице.

«Если бы проводился чемпионат Луны, то «Спартак» точно занимал первое место, а в чемпионате Марса боролся бы максимум за тройку», – заявил Губерниев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

При этом Губерниев уверен, что «Спартак» едва ли бы играл в Серии А, высшим достижением «красно-белых» была бы борьба в Серии B за выход в элиту Италии.