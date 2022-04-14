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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кангва дисквалифицирован на два матча и выплатит штраф в 250 тысяч рублей

14 Апреля 2022 • 21:32 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Арсенал Тула
окончен

Дисциплинарный комитет РФС принял решение наказать полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва за оскорбления арбитра, имевшие место в ходе проигранного туляками поединка в рамках двадцать четвертого тура РПЛ со «Спартаком», который его команда проиграла со счетом 0:3.

В результате Кангва пропустит ближайшие два матча своего клуба, то есть встречи в рамках чемпионата России с «Ростовом» и «Рубином». Также Кангва, которому неделю назад исполнилось двадцать три года, оштрафован на 250 тысяч российских рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Кингс Кангва
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