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Николсон не покинет «Спартак» летом, Мартинс может уйти эксклюзив

06 Апреля 2022 • 19:48 Комментировать
Спартак Москва
...
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10.04 16:30

Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон хочет остаться в московском клубе на следующий сезон. Форварду сборной Ямайки нравится в Москве и покидать Россию он на данный момент не планирует. 25-летний игрок перешёл в московский клуб из «Шарлеруа» за 8 млн евро. За шесть матчей в России он забил четыре гола и отдал один ассист.

А вот по другому иностранному новичку «красно-белых» Кристоферу Мартинсу Перейре в зимнее трансферное окно вопрос открыт. С полузащитником, арендованного у «Янг Бойз», могут возникнуть проблемы при выкупе. Есть вероятность, что швейцарский клуб не изъявит желания проводить сделку с российским клубом, и Мартинс будет вынужден вернуться в Швейцарию. Сам футболист проходит адаптацию в России, в клубе у него со всеми хорошие взаимоотношения.

Сумма выкупа Мартинса – 6,4 млн евро. Перешёл он в аренду за 500 тысяч евро. В «Спартаке» у 25-летнего футболиста один гол в шести матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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