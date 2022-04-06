Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон хочет остаться в московском клубе на следующий сезон. Форварду сборной Ямайки нравится в Москве и покидать Россию он на данный момент не планирует. 25-летний игрок перешёл в московский клуб из «Шарлеруа» за 8 млн евро. За шесть матчей в России он забил четыре гола и отдал один ассист.

А вот по другому иностранному новичку «красно-белых» Кристоферу Мартинсу Перейре в зимнее трансферное окно вопрос открыт. С полузащитником, арендованного у «Янг Бойз», могут возникнуть проблемы при выкупе. Есть вероятность, что швейцарский клуб не изъявит желания проводить сделку с российским клубом, и Мартинс будет вынужден вернуться в Швейцарию. Сам футболист проходит адаптацию в России, в клубе у него со всеми хорошие взаимоотношения.

Сумма выкупа Мартинса – 6,4 млн евро. Перешёл он в аренду за 500 тысяч евро. В «Спартаке» у 25-летнего футболиста один гол в шести матчах.