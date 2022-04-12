Игнатов: Игроки «Спартака» не обращают внимание на разговоры о возможном вылете

Полузащитник московского «Спартака» Михаид Игнатов рассказал журналистам о том, как в команде относятся к разговором о возможном вылете в ФНЛ.

Игнатов сказал «Спорт-Экспрессу», что получил огромное удовольствие от последнего матча в РПЛ с тульским «Арсеналом». Михаил отметил, что футболисты «Спартака» стараются не обращать внимание на разговоры о возможном вылете. Полузащитник добавил, что «красно-белые» сосредоточены только на оставшихся матчах.

Напомним, что «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:0 и на данный момент идёт на девятом месте в таблице.