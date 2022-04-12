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Журналист признался, что спровоцировал Божовича на грубость

12 Апреля 2022 • 13:23 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Арсенал Тула
окончен

Журналист издания Kicker Александр Косяков рассказал о конфликте с тренером тульского «Арсенала» Миодрагом Божовичем после матча со «Спартаком».

Косяков сказал в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ», что немного спровоцировал черногорского тренера вопросом про безвольную игру «Арсенала». Журналист отметил, что не ожидал такой реакции от Божовича, которого до этого считал интеллигентным человеком. Александр добавил, что его не обидела реакция тренера.

Напомним, что Миодраг Божович на пресс-конференции нагрубил журналисту.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Арсенал Тула
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