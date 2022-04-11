Хлусевич объяснил свой курьёзный промах в пустые ворота в матче с «Арсеналом»

Российский полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался по поводу своего промаха в поединке с тульским «Арсеналом».

Хлусевич сказал «Спорт-Экспрессу», что у него было чрезмерное желание поразить ворота тульской команды, но, к огромному сожалению, отличиться не получилось. Даниил отметил, что не сумел попасть в пустые ворота после прострела Соболева из-за простого невезения. Напомним, что в в итоге спартаковцы обыграли «Арсенал» со счётом 3:0.

Даннил Хлусевич перебрался в «Спартак» из «Арсенала» этой зимой. В РПЛ полузащитник провёл в составе «красно-белых» пять матчей, но голами или ассистами не отметился.