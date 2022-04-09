Тихонов рассказал, как Романцев повлиял на его уход из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему покинул «Спартак».

«Я попросил увеличения зарплаты. Это было нормально, учитывая, что 1999-й для меня сложился отлично - забил 19 голов, отдал 16 голевых передач.

Примерно в то же время Дима Хлестов пришел к руководству и сказал, что просит не повышения зарплаты, а чтобы его отпустили в другой клуб, если будет предложение.

Отнесся спокойно и к тому, что Романцев назвал меня «отработанным материалом».

Почему происходило именно так? Потому что самого Романцева так же убрали из «Спартака». Так же, как потом он убирал нас. Раньше было модно резать по-живому. Создать публичный конфликт, убрать кого-то, чтобы другие встрепенулись», - сказал Тихонов телеграм-каналу «Футбольные темы».

«Спартак» подошел к матчу 24-го тура против «Арсенала», имея в активе 27 очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице. Встреча пройдет завтра, 10 апреля в Москве на «Открытие Арене». Начало – в 16:30 мск.