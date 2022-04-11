«Ростех» опроверг слухи о том, что прекращает сотрудничество с тульским «Арсеналом»

Как мы уже сообщали, после поражения от московского «Спартака» возникли слухи о том, что у команды появились финансовые проблемы вследствие отказа спонсора «Ростех» продолжать сотрудничество. Однако сегодня пресс-служба «Ростеха» опровергла подобные слухи.

- Объем поддержки будет скорректирован в соответствии с текущими реалиями, но будет достаточным для того, чтобы клуб мог играть и развиваться. Никакого отказа от партнерства с «Арсеналом» нет и быть не может, - гласит сообщение пресс-службы.