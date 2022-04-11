Кофрие назвал победу «Спартака» над «Арсенала» великолепной

Бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался после победы «красно-белых» над тульским «Арсеналом».

Кофрие сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы одержали просто великолепную победу. Бельгиец отметил, что все игроки «Спартака» прекрасно себя проявили и заслужили только похвалу в свой адрес. Напомним, что московский клуб обыграл «оружейников» с крупным счётом 3:0.

В этом сезоне Максимилиано Кофрие провёл в российском чемпионате 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.