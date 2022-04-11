Губерниев считает, что Кангва должен получить наказание за оскорбление арбитра

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с журналистами высказался по поводу полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва, который оскорбил арбитра Владислава Безбородова после матча со «Спартаком».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что так не должно происходить. Комментатор отметил, что если футболист оскорбил арбитра, то он должен нести за это ответственность и получить соответствующее наказание.

Напомним, что Безбородов удалил Кангва в матче со «Спартаком». Футболист после этого в интервью назвал судью «дерьмом».