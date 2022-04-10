Ваноли прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился эмоциями от победы «красно-белых» над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура РПЛ.

После матча итальянский специалист назвал встречу деликатной. По мнению Ваноли, в первом тайме команда имела много моментов не были проблемы с реализацией. Тренер отметил, что в предыдущих играх «Спартаку» не хватало последнего паса, чтобы создать очевидный голевой момент.

«Спартак» после этой победы набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на шесть очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 21 очком располагается на дне турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Рубин», «Арсенал» на своем поле сыграет против «Ростова».