Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал аренду Джордана Ларссона в шведский АИК из «Спартака».

«Нужен ли Ларссон «Спартаку» - вопрос только к тренеру. Один тренер его видит, другой его не видит. Когда Ларссон только приехал, мы все говорили: «Кто это? Что это?» Он был никому неизвестным, а потом стал одним из лидеров «Спартака» при Тедеско. Ваноли, видимо, не видит Джордана в команде. Аренда - правильная вещь в данной ситуации. Разгружается платёжная ведомость, освобождается квота легионера. И самое главное, футболисту надо играть, чтобы быть в форме. Он идёт не в «Барселону», как его отец когда-то, а идёт в команду, где он точно будет играть.

Не согласен, что в хорошей форме Ларссон - один из лучших в РПЛ. Он - хороший игрок, но один из лучших - нет, однозначно. К большому сожалению, у нас сегодня игроков хорошего класса, которые могли бы заиграть в любой команде нет. Роналду, например, куда бы ни перешёл, он всё равно остаётся заметнейшей фигурой. Конечно, лучше, чтобы были рядом хорошие партнёры, но он играет на уровне с любыми футболистами в команде. У нас получается, что один тренер поверил и даёт играть, а другой - нет. Для игрока важно, чтобы в него верил тренер. Если не верит, то игрок начинает скучать. Все ждут, что сейчас он выйдет на 15-20 минут, как его выпускают, и что-то сотворит. А это неправильно. Игрок должен быть уверен, что он основной и незаменимый. Это помогает ему играть раскрепощенно и небоязливо.

У Ларссона был тренер Тедеско, который в него верил. Мы говорим о Ларссоне, но можно посмотреть, что сегодня из себя представляет Соболев, когда выходит на эти 10-15 минут. Все плюются. А в этого человека надо верить и строить под него игру. Он - своеобразный нападающий, высокий, хорошо играет в штрафной площади. Так что в этом переходе всё зависит тут не только от Ларссона, но и от тренера», - сказал Ловчев.