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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ларссон дал первый комментарий после ухода из «Спартака»

04 Апреля 2022 • 23:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Арсенал Тула
10.04 16:30

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, который до конца сезона РПЛ-2021/22 будет представлять шведский АИК, дал комментарий после ухода из московского клуба.

«Будет невероятно классно представлять АИК эти три месяца. Когда появилась такая возможность, я не сомневался», — приводит слова Ларссона официальный сайт АИКа.

Вечером, 4 апреля «Спартак» объявил о том, что 24-летний швед отправится на родину защищать цвета футбольного клуба АИК до конца текущего сезона РПЛ. Сообщается, что он воспользовался новым правилом ФИФА, который позволяем игрокам без ущерба покидать российские команды.

В нынешнем сезоне Ларссон сыграл 23 матча за «Спартак» во всех турнирах и забил 2 мяча. Его контракт рассчитан до лета 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 11 млн евро.  


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аик Джордан Ларссон РПЛ
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