Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комитет по этике не будет рассматривать оскорбления Кангва в адрес арбитра Безбородова

13 Апреля 2022 • 13:51 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Арсенал Тула
окончен

Комитет по этике РФС не будет рассматривать оскорбления полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва в адрес судьи Владислава Безбородова после матча со «Спартаком».

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев сказал «Спорт-Экспрессу», что по регламенту положено, что подобные ситуации рассматриваются либо КДК РФС, либо комитетом по этике. Андреев отметил, что этим инцидентом занимается как раз таки КДК РФС.

Напомним, что после матча со «Спартаком» Кангва назвал Безбородова «дерьмом», который помогал спартаковцам. Стоит отметить, что тульская команда в итоге крупно проиграла со счётом 0:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Владислав Безбородов Комитет По Этике Кингс Кангва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
15:17 · Россия. Премьер-лига
Уткин ответил на вопрос о возможном возвращении на «Матч ТВ»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Широков: «В Европе не смогли заиграть даже игроки сборной, зачем туда ехать средним российским футболистам?»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Василий Уткин назвал трёх хороших комментаторов «Матч ТВ»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Селихов вернулся к тренировкам в общей группе
14:43 · Россия. Премьер-лига
Василий Уткин рассказал, почему равняется на Джереми Кларксона
14:43 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Куда это, интересно, я поеду из своей страны?»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Уткин рассказал, о чём жалеет в жизни больше всего
14:31 · Россия. Премьер-лига
Василий Уткин назвал своих лучших друзей
14:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хотел пригласить «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» для участия в турнире
14:03 · Кубок Париматч Премьер
Кубок Матч Премьер состоится в Москве летом нынешнего года
13:56 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: У «Спартака» за 20 лет сменилось около 18 тренеров, так что о стабильность не может быть и речи
13:51 · Россия. Премьер-лига
Комитет по этике не будет рассматривать оскорбления Кангва в адрес арбитра Безбородова
13:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отменил некоторые мероприятия к столетию клуба
13:40 · Россия. Премьер-лига
ФИФА запускает стриминговый сервис «FIFA+»
13:08 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» представил эмблему в честь столетия клуба (фото)
Все новости
Рекомендуем