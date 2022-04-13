Комитет по этике не будет рассматривать оскорбления Кангва в адрес арбитра Безбородова

Комитет по этике РФС не будет рассматривать оскорбления полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва в адрес судьи Владислава Безбородова после матча со «Спартаком».

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев сказал «Спорт-Экспрессу», что по регламенту положено, что подобные ситуации рассматриваются либо КДК РФС, либо комитетом по этике. Андреев отметил, что этим инцидентом занимается как раз таки КДК РФС.

Напомним, что после матча со «Спартаком» Кангва назвал Безбородова «дерьмом», который помогал спартаковцам. Стоит отметить, что тульская команда в итоге крупно проиграла со счётом 0:3.