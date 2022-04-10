«Спартак» разгромил тульский «Арсенал», наконец оторвавшись от зоны вылета

В матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» принимал тульский «Арсенал».

Ещё в прошлом туре московский «Спартак» потерял даже математические шансы на чемпионство, но этот вопрос сейчас должен мало волновать болельщиков красно-белых. Впервые за долгое время шуток и приколов «Спартаку» реально грозил вылет в ФНЛ. Всего шесть очков до команд, находящихся на 15-м и 16-м местах. Но календарь благоволит, в апреле красно-белые будут играть только с соперниками из нижней части таблицы.

Первым из таких стал тульский «Арсенал», как раз отстающий от красно-белых на шесть очков. Правда, добавляет головной боли Ваноли кадровая ситуация. Травмирован Александр Селихов, а Максименко совсем потерял уверенность. После снежного дерби выбыли Промес и Бакаев, дисквалификацию схватил Кофрие. Поэтому впервые в основе «Спартака» появился Чернов, а в атаке образовалась пара больших форвардов: Николсон – Соболев.

И как раз активность одного из них привела к первому спорному моменту в матче. На десятой минуте Соболев воткнулся в ногу Соколу и упал в чужой штрафной площади. Просмотр повтора затянулся на пару минут, зато вердикт был справедлив – нет пенальти. «Спартак» атаковал активно, создавая моменты и с игры. Игнатов отличной передачей бросил в прорыв Николсона, Шамар вырвался на рандеву с голкипером, но пробил бесхитростно – аккурат в Левашова.

Затем VAR включился снова, отменив гол «Арсенала». Радакович легонько оттолкнул Жиго в борьбе за верховой мяч, после чего замкнул кросс Кангва и отправился праздновать точный удар головой. Но не тут-то было. На повторе борьбу посчитали неправомерной – счёт остался нулевым. «Спартак» ответил массированным навалом. Иногда в штрафной площади Левашова разгорался настоящий пожар. Так Николсон с Хлусевичем выскакивали чуть ли не два в ноль, но сначала Левашов совершил сейв, а потом накрыли подоспевшие защитники.

«Спартак» вообще много моментов транжирил. Опасные удары Хлусевича и Мозеса потащил голкипер, Мартинс тоже часто угрожал воротам. И вот, когда казалось, что гости могут и наказать за расточительность, красно-белые наконец-то забили. Причём неплохо расчертили комбинацию: Чернов классно забросил со своей половины поля на Игнатова, тот продлил обостряющей передачей на Зобнина, а Роман ударом в касание замкнул прострел – 1:0.

А спустя четыре минуты «Спартак» сделал преимущество комфортным. Разобралась пара форвардов: Соболев покатил на Николсона, Шамар укрыл мяч корпусом, вышел на ударную позицию и точно пробил – 2:0. Дальше сам Соболев мог оформлять разгром, но его удар головой из-под перекладины вытащил Михаил Левашов. Но разгром в итоге случился. Мозес вбросил мяч из аута, а Костадинов вдруг решил оформить скидку на Николсона. Шамар точно пробил из центра штрафной площади – 3:0.

До финального свистка гости ещё остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки Кингсу Кангва, но счёт более не изменился. Впервые при Ваноли «Спартак» с разгромом победил в рамках РПЛ и чуть снизил давление на тренерский штаб Паоло. Оторвались красно-белые от зоны вылета, закрепившись в середине турнирной таблицы.