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Карасёв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в дерби против «Спартака»

05 Апреля 2022 • 19:43 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Арсенал Тула
10.04 16:30
ЭСК РФС выпустил заявление, в котором признал ошибку главного арбитра московского дерби между «Локомотивом» и «Спартак» Сергея Карасёва. Во время игры судья ошибочно не удалил полузащитника «железнодорожников» Бека-Бека за фол против Кристофа Мартинса.
 
«Бека-Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени игрока «Спартака» Кристофера Мартинса», – говорится в заявлении.
 
Напомним, что московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» завершилось победой минимальной «железнодорожников» со счётом 1:0. Ранее матч могли отменить из-за сильного снегопада.
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