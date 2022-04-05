Карасёв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в дерби против «Спартака»

ЭСК РФС выпустил заявление, в котором признал ошибку главного арбитра московского дерби между «Локомотивом» и «Спартак» Сергея Карасёва. Во время игры судья ошибочно не удалил полузащитника «железнодорожников» Бека-Бека за фол против Кристофа Мартинса.

«Бека-Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени игрока «Спартака» Кристофера Мартинса», – говорится в заявлении.

Напомним, что московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» завершилось победой минимальной «железнодорожников» со счётом 1:0. Ранее матч могли отменить из-за сильного снегопада.