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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Безбородов про оскорбления от Кангва: Пусть РФС реагирует

11 Апреля 2022 • 08:30 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Арсенал Тула
окончен

Арбитр Владислав Безбородов рассказал журналистам о том, что думает по поводу оскорблений со стороны Кингса Кангва, который назвал судью «дерьмом».

Безбородов сказал «Р-Спорт», что на подобные вещи должны реагировать руководители РФС, а не он сам. Напомним, что после матча между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» полузащитник «оружейников» Кингс Кангва назвал Безбородова «дерьмом» и обвинил арбитра в том, что он помогал московской команде.

Напомним, что в итоге спартаковцы одержали уверенную победу со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Судейство Владислав Безбородов Арсенал Тула Кингс Кангва
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