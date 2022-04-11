Безбородов про оскорбления от Кангва: Пусть РФС реагирует

Арбитр Владислав Безбородов рассказал журналистам о том, что думает по поводу оскорблений со стороны Кингса Кангва, который назвал судью «дерьмом».

Безбородов сказал «Р-Спорт», что на подобные вещи должны реагировать руководители РФС, а не он сам. Напомним, что после матча между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» полузащитник «оружейников» Кингс Кангва назвал Безбородова «дерьмом» и обвинил арбитра в том, что он помогал московской команде.

Напомним, что в итоге спартаковцы одержали уверенную победу со счётом 3:0.