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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Спартак» почувствовал вкус победы

11 Апреля 2022 • 10:58 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Арсенал Тула
окончен

Молодой полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался после уверенной победы столичной команды над тульским «Арсеналом».

Литвинов сказал «Спорт-Экспрессу», что в некоторых моментах спартаковцам немного повезло, но самое главное, что команда сумела завоевать три очка. Руслан отметил, что дальше всё должно пойти по накатанной, так как «Спартак» почувствовал вкус победы. Полузащитник добавил, что очень важно, что «красно-белые» сумели отыграть на ноль.

Напомним, что спартаковцы под шефством Паоло Ваноли крупно переиграли «Арсенал» со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Арсенал Тула Руслан Литвинов
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