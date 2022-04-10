Николсон признал, что победа над «Арсеналом» далась «Спартаку» не легко

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу своей команды над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«Не могу сказать, что это была легкая победа. Нельзя так говорить. В чемпионате нет таких матчей», — сказал Николсон в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» после этой победы набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на шесть очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 21 очком располагается на дне турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Рубин», «Арсенал» на своем поле сыграет против «Ростова».