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Гаврилов – о потери шансов на чемпионство: «Обидно, что в столетний юбилей «Спартак» так выступает»

03 Апреля 2022 • 22:53 Комментировать
Спартак Москва
...
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10.04 16:30

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал новость о том, что «красно-белые» потеряли все шансы стать чемпионами России.

«В клубе было столько тренеров, что не знаешь, кто как работает, кто каких футболистов сюда притаскивает. Обидно, что в столетний юбилей «Спартак» так выступает», – заявил Гаврилов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2022 году «Спартак» отмечает столетний юбилей со дня своего основания. Единственным трофеем, за который «красно-белые» ведут борьбе – это Кубок России. В 1/4 финала кубкового противостояния «Спартак» сыграет против ЦСКА. Встреча состоится 20 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени.  


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов
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